انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل هو الثاني خلال ساعات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت في الساعة الخامسة في التوقيت المحلي لمساء بغداد- 1700= 1200 GMT- سعر 142200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهذا الانخفاض هو الثاني خلال ساعات بعد أن سجلت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم في بغداد 144500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت كذلك في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 144000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 144250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 143250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

وكان اصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد أكدوا في وقت سابق من اليوم الأحد، أنهم قاموا بتوسيع الفارق بين البيع والشراء، وفيما طالبوا البنك المركزي بتحديد موقفه من عملية تغيير سعر الدولار، اعتبر خبير اقتصادي أن التذبذب في سعر الدولار أدى إلى حصول ركود في الاسواق.

يذكر ان اسعار صرف الدولار شهدت انخفاضا مع وجود دعوات لخفض أسعار الدولار مع تحسن وارتفاع أسعار النفط، واجتهد بذلك اصحاب مكاتب الصيرفة في عمليات بيع الدولار وعدم وضوح الأمر بشأن توجه الحكومة لخفض سعر الدولار من عدمه.