انخفاض جديد بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد، يوم الأحد، وكذلك في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 852 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 848 ألف دينار، بعد أن كان سعر البيع يوم أمس السبت 856 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 822 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 818 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 850 ألف دينار و860 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألف دينار و830 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 894 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 21 نحو 855 ألف دينار، وعيار 18 نحو 732 ألف دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.