انخفاض جديد بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بأكثر من 10 آلاف دينار عن سعر يوم أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 892 ألف دينار، وسعر الشراء 888 ألف دينار، فيما سجلت يوم امس الاربعاء 905 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 862 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 858 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 895 ألف دينار و905 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 865 ألف و875 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 935 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 893 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 765 ألف دينار.

وكان سعر الذهب عيار 21 قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال للمرة الأولى في الأسواق العراقية يوم 21 كانون الثاني 2026.

ويعتمد تسعير الذهب لدى الصاغة على معادلة تشمل سعر الأونصة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.