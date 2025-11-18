انخفاض جديد بأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 794 ألف دينار، وسعر الشراء 790 ألف دينار، فيما سجلت أمس الاثنين 810 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 764 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 760 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 795 ألفاً و805 آلاف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 765 ألفاً و775 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 845 ألف دينار، وعيار 21 بيع 807 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 692 ألف دينار.