انخفاض جديد بأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار ، اليوم الاحد ، في اسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152000 دينار مقابل 100 دولار ،فيما كانت الأسعار امس السبت 152200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 151800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151700 دينار مقابل 100 دولار.