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انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-22T07:04:15+0000
انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 148350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.

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