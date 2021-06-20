سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-20T07:14:43+0000
انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148450 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس السبت 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148300 دينار لكل 100 دولار.

related

ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-20 07:10:00
ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-24 07:33:24
إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2020-10-04 07:44:47
الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-31 07:21:26
لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-09 07:26:41
تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-15 07:17:16
تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-11 07:15:01
إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-04 06:52:47
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان