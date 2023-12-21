انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153250 دينارا مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار امس الاربعاء 154600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار

أما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 153200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 153100 دينار مقابل 100 دولار.