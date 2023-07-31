انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالانخفاض، اليوم الاثنين في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم أمس الاحد 151500 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً، وسعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار.