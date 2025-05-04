انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل، فقد سجل الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 144700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144550 ديناراً مقابل 100 دولار.