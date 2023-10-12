"انخفاض جديد" بأسعار الدولار في بغداد وارتفاع طفيف بأربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في بغداد، يوم الخميس، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 160150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 160400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 161250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 159250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 160650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160550 ديناراً مقابل 100 دولار.