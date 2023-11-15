انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156500 دولار مقابل 100 دولار.

فيما كانت الاسعار امس الثلاثاء 159500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 157500 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 157400 دينار مقابل 100 دولار.