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انخفاض جديد بمبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-07T09:57:08+0000
انخفاض جديد بمبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الاثنين، لتسجل 109 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار لتصل الى 109 ملايين و987 الف دولار أمريكي، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد التي بلغت المبيعات فيه 112 مليونا و670 الفا و566 دولارا.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 93 مليوناً و167 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 16 مليوناً و820 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 15 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و10 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 42 شركة توسط.

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