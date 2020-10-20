سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

انخفاض جديد باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-20T08:10:28+0000
انخفاض جديد باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان بالانخفاض لليوم الثالث على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124050 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح سجلت أمس الاثنين 124600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 124500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 123500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 124100 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  124000 لكل مائة دولار أمريكي.


related

اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

Date: 2020-10-01 07:32:28
اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Date: 2020-10-14 08:01:25
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاع طفيف في كوردستان

Date: 2020-09-23 07:38:12
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاع طفيف في كوردستان

ارتفاع سعر الدولار في بغداد واربيل

Date: 2020-08-12 07:43:55
ارتفاع سعر الدولار في بغداد واربيل

اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

Date: 2020-10-06 07:35:45
اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-19 07:49:57
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و استقرارها في كوردستان

Date: 2020-09-08 07:41:04
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و استقرارها في كوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-15 07:56:16
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية