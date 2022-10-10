 انخفاض جديد باسعار الذهب في اسواق بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 346 الف دينار، وسعر شراء بلغ 342 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 349 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 316 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 312 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 345 الف دينار و 355 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الاف و 325 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع المثقال ذهب عيار 24 بـ 405 الف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب مثقال ذهب عيار 21 ب 360 الف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب عيار 18 ب 305 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.