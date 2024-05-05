انخفاض جديد باسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145650 ديناراً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس السبت 145850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 145550 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 145450 ديناراً مقابل 100 دولار.