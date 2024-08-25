انخفاض جديد باسعار الدولار في اسواق بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149250 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 149400 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا، بينما بلغ الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة حيث بلغ البيع 149350 دينارا مقابل الدولار، و سعر الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.