انخفاض تدفقات النفط للأسواق العالمية بعد تراجع صادرات العراق وروسيا

شفق نيوز/ انخفضت تدفقات النفط الخام في الأسواق العالمية الشهر الماضي متأثرة بتراجع كبير في صادرات النفط من العراق وروسيا واذربيجان، فيما عوضت السعودية الانخفاض بحسب بيانات من "تانكر تراكر" .

واظهرت البيانات ان التدفقات المنقولة بحراً من روسيا، والعراق، وأذربيجان تراجعت بمقدار 778 ألف برميل يومياً، بينما زادت الشحنات من المملكة العربية السعودية والامارات بمقدار 481 الفا و88 ألفاً برميلا على التوالي.

واضافت ان صادرات العراق النفطية لشهر شباط بلغت 3.404 ملايين برميل بانخفاض بلغ 202 الف برميل مقارنة بشهر كانون الثاني التي كانت فيه 3.642 ملايين برميل، مبينة ان توقف صادرات العراق عبر جيهان لعدة ايام كان السبب الرئيسي وراء تراجع صادراته، وهي نفس المشكلة بالنسبة لأذربيجان.

وحسب البيانات فإن إجمالي التدفقات اليومية لشهر فبراير شباط بلغ 30.890 مليون برميل، بانخفاض قدره 290 ألف برميل عن يناير كانون الثاني الذي بلغ 31.181 مليون برميل .