انخفاض تدريجي لأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل تدريجي ، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا في الساعة من بعد الظهر 148350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148550ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.