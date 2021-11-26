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انخفاض تاريخي جديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-26T08:25:21+0000
انخفاض تاريخي جديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار

شفق نيوز/ تخطى سعر صرف الدولار في لبنان، في السوق السوداء (الموازنية) اليوم الجمعة، عتبة 25 ألف ليرة لبنانية، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

وتراوح سعر صرف الدولار بين 25400 و2550 ليرة للمبيع و24990 و25000 ليرة للشراء، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفي مطلع نوفمبر الحالي سجل سعر صرف الدولار نحو 22 ألفا، وفي 12 نوفمبر تخطى سعره عتبة الـ23 ألف ليرة للمرة الأولى منذ يوليو إبان اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ثم عاد ليتأرجح سعر الصرف ما بين 22 ألفا و23 ألفا ليتسارع التدهور اعتبارا من مطلع الأسبوع مسجلا أمس الاول 24 ألفا، وليتخطى اليوم الـ25 ألف.

ومع خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية في ظل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والغذاء، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.

وهذه الأزمة الاقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

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