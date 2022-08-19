انخفاض بأسعار النفط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد يومين من المكاسب، حيث أثقل المشاركون في السوق مخاوفهم بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي - الذي قد يضعف الطلب على الوقود - مقابل توقعات بتقلص الإمدادات بحلول نهاية العام.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 96.23 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0309 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 3.1 بالمئة يوم الخميس. بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.29 دولارًا للبرميل، منخفضًا 21 سنتًا، أو 0.2٪، بعد زيادة بنسبة 2.7٪ في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، كانت العقود القياسية تتجه نحو خسائر أسبوعية بنحو 1.5٪.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأساسية في شركة Rakuten للأوراق المالية، إنه في حين أن البيانات الأسبوعية الأمريكية الصاعدة عززت التفاؤل بتحسن الطلب على الوقود على المدى القريب ، فإن مخاوف الركود المستمرة والزيادة المحتملة في الإنتاج من قبل أوبك + من المرجح أن تحد من الاتجاه الصعودي لأسعار النفط.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد حيث صدرت البلاد 5 ملايين برميل من النفط يوميًا في الأسبوع الأخير، حيث وجدت شركات النفط طلبًا كبيرًا من الدول الأوروبية التي تتطلع إلى استبدال النفط الخام من روسيا المتحاربة.

رويترز