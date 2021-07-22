سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض بأسعار النفط بعد ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-22T05:18:13+0000
انخفاض بأسعار النفط بعد ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ومع تزايد الإصابات بكوفيد -19 مما يهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسبها من الجلسة السابقة وسط توقعات بأن الإمدادات سوف تستمر قليلة حتى نهاية العام.

ونزل خام برنت 40 سنتا أو 0.58 بالمئة إلى 71.81 دولارا للبرميل في الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 69.94 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 4.6 بالمئة يوم الأربعاء.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في OANDA: "التقلب في الطاقة ما يزال مرتفعًا حيث يتصارع التجار مع ضعف الطلب على المدى القصير بسبب مخاوف متغيرة دلتا والتوقعات بأن عجز النفط الخام سيستمر حتى نهاية العام".

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، بشكل غير متوقع بمقدار 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، وذلك للمرة الأولى منذ مايو.

ومع ذلك، فإن البنزين ونواتج التقطير سجلت مخزونات سحوبات قدرها 121000 برميل و 1.3 مليون برميل على التوالي ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب بسبب موسم القيادة الصيفي.

قال محللون من سيتي إنه مع عدم احتمال وصول أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، إلى السوق قريبًا وتأجيل المفاوضات الإيرانية ، فإن الخطر الأكثر أهمية على أساسيات السوق لا يزال هو تدهور الطلب بسبب قيود الفيروس الجديدة.

وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اتفاق أوبك + لتعزيز الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر.

related

انخفاض أسعار النفط مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الإصابة بالفيروس

Date: 2021-01-12 05:53:22
انخفاض أسعار النفط مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الإصابة بالفيروس

النفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر

Date: 2019-12-27 09:22:05
النفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر

توقعات بوصوله إلى 80 دولاراً.. النفط يرتفع مع تعافي الاقتصادات الكبرى

Date: 2021-05-24 05:38:26
توقعات بوصوله إلى 80 دولاراً.. النفط يرتفع مع تعافي الاقتصادات الكبرى

اسعار النفط تنخفض مع عودة المنتجين الأمريكيين بعد الإعصار

Date: 2020-10-12 05:37:18
اسعار النفط تنخفض مع عودة المنتجين الأمريكيين بعد الإعصار

ارتفاع أسعار النفط على خلفية توقعات أن تحافظ أوبك + على الإمدادات

Date: 2021-03-31 05:33:32
ارتفاع أسعار النفط على خلفية توقعات أن تحافظ أوبك + على الإمدادات

النفط يتراجع مع بيانات "سيئة" من أكبر مستورد بالعالم

Date: 2019-10-18 12:52:50
النفط يتراجع مع بيانات "سيئة" من أكبر مستورد بالعالم

الطاقة الدولية تتوقع "حرب اسعار" تهدد أسواق النفط

Date: 2021-07-13 08:39:37
الطاقة الدولية تتوقع "حرب اسعار" تهدد أسواق النفط

"المالية" تحدد طريقة واحدة لفرض الادخار الاجباري على الرواتب بالعراق

Date: 2020-04-20 16:03:44
"المالية" تحدد طريقة واحدة لفرض الادخار الاجباري على الرواتب بالعراق