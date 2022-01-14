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انخفاض بأسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-14T06:10:27+0000
انخفاض بأسعار النفط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة متأثرة بتوقعات بأن واشنطن قد تتحرك قريبا لكبح الأسعار التي ما زالت فوق 80 دولارا للبرميل، بينما أثرت القيود على الحركة في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 على الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت ستة سنتات إلى 84.41 دولارا للبرميل الساعة 0427 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.91 دولارا للبرميل.

وعلقت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعض الرحلات الجوية الدولية، وكثفت الجهود لكبح تفشي الفيروس في إقليم تيانجين بينما انتشرت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في مدينة داليان بشمال شرق الصين.

وحثت مدن كثيرة، منها بكين، السكان أيضا على عدم السفر خلال عطلة العام القمري الجديد، وهو ما قد يقلص الطلب على الوقود خلال موسم ذروة السفر.

كما سجلت الصين في 2021 أول انخفاض سنوي في واردات النفط الخام منذ 20 عاما.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إنها باعت 18 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لست شركات.

ورغم ذلك يتجه الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط للصعود للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من المخاوف بشأن الإمدادات والمخاوف السياسية في ليبيا وكازاخستان، وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2018.

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