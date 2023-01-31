انخفاض بأسعار الذهب

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بانتظار المشاركون في السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.29٪ إلى 1917.30 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 04:57 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1920.35 دولارا.

يتوقع التجار في الغالب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء.

وساعد الذهب على المحافظة على الاسعار هو انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ وكان مهيأ للانخفاض الشهري الرابع على التوالي، ويميل ضعف الدولار إلى جعل السبائك المسعرة بالدولار رهانًا جذابًا.

ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 23.67 دولارًا للأونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1٪ إلى 1009.76 دولارًا ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4٪ إلى 1635.48 دولارًا. لكن المعادن الثلاثة كانت تتجه نحو انخفاض شهري.