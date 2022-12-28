انخفاض بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (28 كانون الأول 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 394 الف دينار، وسعر الشراء 390 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 400 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 364 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 360 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و 405 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 460 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 405 آلاف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).