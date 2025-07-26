انخفاض بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 650 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 646 ألف دينار، مقارنة بسعر 657 ألف دينار يوم الخميس الماضي.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 630 ألف دينار، وسعر الشراء 626 ألف دينار.

أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 650 و660 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 و640 ألف دينار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 683 ألف دينار، وعيار 21 نحو 652 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع بلغ 558 ألف دينار.