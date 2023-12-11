انخفاض بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 438 ألف دينار عراقي، وسعر الشراء 434 ألف دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل سعر بيع عند 408 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 404 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 ألف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 ألفاً و430 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار، وعيار 22 سعر بيع 470 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.