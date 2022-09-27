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انخفاض بأسعار الذهب في بغداد واستقرار في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-27T07:52:34+0000
انخفاض بأسعار الذهب في بغداد واستقرار في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (27 أيلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 334 الف دينار، وسعر الشراء 330 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 335 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 304 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 300 ألف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 آلاف و315 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب اربيل استقرارا في أسواقها

حيث بلغ سعر البيع 

التسعيرة للذهب حسب نقابة الصياغ  

ثقال ذهب عيار 24 ب 387,000

مثقال ذهب عيار 21 ب 347,000

مثقال ذهب عيار 18 ب 294,000

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات

 

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