انخفاض بأسعار الذهب في بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (20 تشرين الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي433 الف دينار، وسعر الشراء 429 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 403 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 399 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 الاف دينار و445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 آلاف و415 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 505 آلاف دينار، وسجل عيار 21 بيع 445 الف دينار، وعيار 18 بيع 385 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.