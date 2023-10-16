انخفاض بأسعار الذهب في بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (16 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 402 الف دينار، وسعر الشراء 398 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 372 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 368 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، وعيار 18 بيع 390 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.