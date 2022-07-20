انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، (20 تموز 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 351 الف دينار، وسعر الشراء 347 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 352 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 311 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 307 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و320 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).