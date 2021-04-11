انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (11 نيسان 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 353 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 330 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 281 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 357 الفاً 365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).