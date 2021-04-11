سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-11T07:54:42+0000
انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (11 نيسان 2021).

 ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 353 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 330 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 281 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 357 الفاً 365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

related

اسعار صرف الدولار والذهب في اسواق العراق واقليم كوردستان

Date: 2020-07-26 07:36:29
اسعار صرف الدولار والذهب في اسواق العراق واقليم كوردستان

العراق يؤكد اغلاق الحدود البرية مع إيران والكويت وينفي امرا

Date: 2020-03-11 13:36:54
العراق يؤكد اغلاق الحدود البرية مع إيران والكويت وينفي امرا

الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

Date: 2021-04-01 07:29:19
الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

العراق يسمح بإستيراد ثلاثة انواع من الخضر لمواجهة غلاء الأسعار

Date: 2021-04-09 07:19:22
العراق يسمح بإستيراد ثلاثة انواع من الخضر لمواجهة غلاء الأسعار

وزير الطاقة الإيراني: تلقينا 700 مليون دولار من العراق مبالغ ديون

Date: 2020-12-30 17:04:41
وزير الطاقة الإيراني: تلقينا 700 مليون دولار من العراق مبالغ ديون

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-02-25 08:19:46
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

العراق والسعودية يتفقان على موعد قريب لتدشين معبر "عرعر"

Date: 2020-11-10 18:45:26
العراق والسعودية يتفقان على موعد قريب لتدشين معبر "عرعر"

العراق يعلق التبادل التجاري مع إيران والكويت

Date: 2020-03-04 18:21:04
العراق يعلق التبادل التجاري مع إيران والكويت