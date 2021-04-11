انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (11 نيسان 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 353 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 330 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 281 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 357 الفاً 365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).