سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-17T09:07:47+0000
انخفاض بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

 شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الاربعاء (17 تشرين الثاني 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 382 الف دينار، وسعر الشراء 378 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 384 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً ايضاً عند 352 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 348 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

انخفاض جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-06-20 07:53:41
انخفاض جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-06 09:20:26
انخفاض أسعار الذهب في السوق العراقية

ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-26 08:12:40
ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العراقية

تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

Date: 2021-01-28 09:26:59
تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-08 07:51:10
ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-10-11 09:10:11
انخفاض أسعار الذهب في السوق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-28 09:16:34
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-16 08:38:16
ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية