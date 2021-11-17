انخفاض بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الاربعاء (17 تشرين الثاني 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 382 الف دينار، وسعر الشراء 378 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 384 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً ايضاً عند 352 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 348 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).