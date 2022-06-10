انخفاض بأسعار الذهب

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة سعيا إلى مؤشرات تدل على مستقبل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1844.78 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0311 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1848.10 دولاراً.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مما ألحق الضرر بالطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المتوقع أن تصدر في وقت لاحق يوم الجمعة للتأكد من أن التضخم المرتفع لعقود من الزمن بلغ ذروته في مارس آذار.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن القراءة القوية لمؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من التشديد وأن تجعل سعر المعدن الأصفر يختبر مستوى 1825 دولارا وتدفع به للهبوط وصولا إلى 1800 دولار.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في يونيو حزيران ويوليو تموز، مع فرص متزايدة لاتخاذ خطوة مماثلة في سبتمبر أيلول، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين لا يتوقعون توقف رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.63 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 966.13 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1938.01 دولاراً. والثلاثة في طريقهم لتسجيل انخفاض أسبوعي.