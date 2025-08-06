انخفاض بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، انخفاضاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك مع إغلاق البورصات، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث بلغت 139,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 139,850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 140,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 138,750 ديناراً.

وفي أربيل، سجل الدولار أيضاً انخفاضاً، إذ بلغ سعر البيع 139,675 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139,650 ديناراً.