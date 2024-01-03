انخفاض بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولارانخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152400 دينار مقابل 100 دولار.