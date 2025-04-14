انخفاض بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، انخفاضاً جديداً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 147,300 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت 147,500 دينار يوم أمس الأحد.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة المحلية تراجعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146,250 ديناراً.

وفي أربيل، سجلت الأسواق انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 147,400 دينار، بينما استقر الشراء عند 147,300 دينار لكل 100 دولار.