سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض بأسعار الدولار في بغداد وثبات في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-24T07:05:08+0000
انخفاض بأسعار الدولار في بغداد وثبات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.

 

 

related

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-22 07:36:59
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

Date: 2020-10-01 07:32:28
اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان ومختصون يقدمون قراءة للسوق

Date: 2021-04-27 07:13:46
انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان ومختصون يقدمون قراءة للسوق

قفزة بأسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Date: 2020-12-14 07:47:08
قفزة بأسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

أنخفاض بأسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Date: 2021-02-22 07:28:15
أنخفاض بأسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-05 07:46:35
انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

انخفاض طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-25 07:46:07
انخفاض طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-17 07:25:12
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان