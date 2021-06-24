انخفاض بأسعار الدولار في بغداد وثبات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.
وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.