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انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-05T07:46:35+0000
انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 146800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية المركزية 146750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الاحد  147000 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار امريكي

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146800 دينار لكل مائة دولار أمريكي

 

 

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