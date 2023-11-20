انخفاض  بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين ، في اسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 157900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار، بينما بلغ الشراء 156500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 157650 دينارا، وسعر الشراء 157550 دينارا مقابل 100 دولار.