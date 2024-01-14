انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152750 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار امس السبت 153300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا، بينما بلغ الشراء 151750 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 152650 دينارا، وسعر الشراء 152550 دينارا مقابل كل 100 دولار.