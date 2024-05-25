انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد واربيل مع الإغلاق ليوم السبت.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145400 دينار مقابل 100 دولار امريكي.