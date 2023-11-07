انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصتين.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 165250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 166000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 166250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 164250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 165400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 165300 دينار مقابل 100 دولار.