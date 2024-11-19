انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل بشكل طفيف، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150350 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150450 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار امريكي.