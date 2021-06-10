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انخفاض بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T10:18:10+0000
انخفاض بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، لتسجل 210 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 3.23% لتصل الى 210 ملايين و688 ألفاً و224 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 217 مليونا و769 ألفا و315 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 197 مليوناً و138 ألفاً و224 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 13 مليوناً و550 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، اضافة الى مشاركة 5 شركة صرافة .

 

 

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