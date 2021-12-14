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انخفاض باسعار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن انتشار أوميكرون

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-14T04:35:09+0000
انخفاض باسعار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن انتشار أوميكرون

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لكن المكاسب توقفت بسبب مخاوف المستثمرين إزاء الطلب على النفط بعد معاودة أوروبا وآسيا فرض قيود وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي سنتا واحدا إلى 74.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش .

وبسنت واحد أيضا صعد خام غرب تكساس الأمريكي إلى 71.30 دولاراً للبرميل. بحسب رويترز.

قال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "المتعاملون في الطاقة لا يريدون المراهنة على أوبك+، لكن جميع المخاطر القصيرة المدى من أوميكرون إلى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية تثبت جميعها أن لها تأثيرا سلبيا للغاية على توقعات أسعار النفط على الأمد القصير".

وتشدد حكومات حول العالم، من بينها بريطانيا والنرويج، القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون، ومنها تقليص الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

ومع ذلك، رفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من الإنتاج، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، في الرابع من يناير كانون الثاني لتقرير سياستهم للإنتاج.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد العرض مع توقع زيادة إنتاج أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يناير كانون الثاني، وفقا لتوقعات شهرية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين.

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