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انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-04T07:30:44+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد واستقرت في أقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 145300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 145450 دينارا عراقيا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 145300 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145000 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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