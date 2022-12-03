انخفاض ايرادات العراق النفطية بنسبة 11٪ الشهر الماضي

شفق نيوز/ انخفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة أكثر من 11% على أساس شهري خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفق بيانات وزارة النفط.

وبحسب تلك البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فأن صادرات العراق النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، انخفضت بنسبة 4.74 ٪ على أساس شهري في تشرين الثاني لتصل إلى 99 مليون و 867 برميل، مقارنة بشهر تشرين الاول الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 104.831ملايين برميل.

وانخفضت مجموع الإيرادات النفطية لشهر تشرين الثاني بنسبة 11.09% لتصل الى 8.321 مليار دولار على أساس شهري مقارنة بشهر تشرين الأول التي بلغت فيها الإيرادات 9.258 مليارات دولار.

وانخفضت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 11.19% على أساس شهري لتصل الى 8.012 مليارات دولار مقارنة بشهر تشرين الأول التي بلغت فيها الإيرادات 9.022 مليار دولارات.

فيما انخفضت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 6.22 % على اساس شهري لتصل الى 196 مليون دولار، مقارنة بشهر تشرين الاول الذي بلغت فيه الايرادات 209 مليون دولار.