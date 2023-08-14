انخفاض انتاج اوبك النفطي والعراق يعاكس الاتجاه

شفق نيوز/ اعلنت منظمة أوبك، يوم الاثنين، أن إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط في تموز انخفض بمقدار 836 ألف برميل يوميا ليصل الى 27.310 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر حزيران الماضي بفعل انخفاض كبير لإنتاج السعودية، فيما رفع العراق إنتاجه حسب المصادر الثانوية للمنظمة.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة اوبك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن "اكبر الانخفاضات جاءت اولا من السعودية اذ انخفض انتاجها النفطي نحو 968 ألف برميل يوميا ليصل الى 9.021 مليون برميل يوميا، يليها ليبيا بانخفاض بلغ 52 ألف برميل يوميا ليصل انتاجه النفطي الى 2.110 مليون برميل يوميا، يليه نيجيريا بانخفاض 40 الف برميل ".

واشارت الى ان "الدول التي رفعت انتاجها جاءت ايران على رأس المجموعة بارتفاع بلغ 68 ألف برميل يوميا، يليها انغولا بارتفاع 56 الف برميل ومن ثم العراق بارتفاع بلغ 40 الف برميل يوميا ليصل انتاجه 4.203 مليون برميل ومن ثم فنزويلا بارتفاع بلغ 37 آلاف برميل".

وخفضت منظمة أوبك+ إنتاجها من النفط الخام إلى أدنى مستوى في عامين تقريبًا في يوليو تموز حيث بدأ سريان خفض طوعي كبير من قبل المملكة العربية السعودية ودول أعضاء اوبك.