انخفاض الواردات النفطية الهندية من العراق إلى أدنى مستوياتها

شفق نيوز/ خفضت الهند من مشتريتاتها النفطية العراقيه في يونيو / حزيران إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/ أيلول 2020 حسب بيانات من مصادر بالصناعة الهندية.

واظهرت البيانات أن المصافي الهندية خفضت بالفعل مشترياتها من النفط من بعض المنتجين التقليديين في الشرق الأوسط الذين رفعوا الأسعار في وقت سابق من هذا العام .

وقال التاجر "يرجع ذلك جزئيا إلى عدم امتلاكهم (العراق) براميل إضافية لتخصيصها"، مضيفا أن الإمدادات الروسية متاحة بسهولة أيضا ، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة النفط العراقية التزامها باتفاقية إعلان التعاون مع أوبك، قائلة إنها ستعوض عن أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية عام 2024.

وظل العراق ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند، تليه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وبرزت الولايات المتحدة باعتبارها رابع أكبر مورد للهند.

واضافت البيانات أن المصافي في الهند استوردت 1.98 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في حزيران بانخفاض 3.7 بالمئة عن الشهر السابق، وتسببت الواردات من روسيا في تقليص حصة النفط الشرق أوسطي في سلة الخام الهندية، مما أدى إلى انخفاض حصة أوبك إلى أدنى مستوى.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حيث تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط. وكانت المصافي الهندية قد قدمت طلبات في مايو/أيار لشراء معظم براميل النفط التي تصل في يونيو/حزيران.